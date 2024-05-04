Fransız aşırı sağcı Zemmour'a Korsika'da yumurta fırlatıldı

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Yerel gazete Corse-Matin'in haberine göre Zemmour, Korsika'nın Ajaccio kentindeki bir pazarı ziyaretinde, yaklaşık 15 kişilik bir grup, aşırı sağcı siyasetçinin adaya gelmesine tepki gösterdi.

Kendisine yönelik "Faşistler dışarı", "Defol" ve "Korsika sana ait değil" sloganları atan eylemcilere, Zemmour hakaret etti.

Aşırı sağcı siyasetçi, ayrıca kendisine yumurta atan kadına vurdu.

Hier soir à Lille, ce matin dans le Rhône, et à l'instant en Corse : mêmes méthodes, mêmes milices, mêmes cris. Voilà le vrai visage de l'extrême gauche, des groupuscules violents, qui veulent véritablement notre mort. Et si nous nous défendons, ils inversent les rôles et hurlent… pic.twitter.com/dbQYfShYH9 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) May 4, 2024

Zemmour, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar beni korkutacaklarını zanneden aptallar. Ancak ben Korsikalılar gibiyim, beni korkutamazlar." ifadelerini kullandı.

Reconquete Partisi, adada yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulunacak.