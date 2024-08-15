Fransa turizmine olimpiyat etkisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 11 Ağustos'ta gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona ermesiyle birlikte, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın resmi ödeme teknolojisi ortağı Visa, Paris 2024'ün Fransa'daki turizm ve harcamalar üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan yeni veriler yayınladı. Paris, Olimpiyat Oyunları'nın ilk haftasında, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 42 daha fazla Visa kart kullanıcısına ev sahipliği yaptı. Olimpiyat Oyunları etkinliklerinin gerçekleştiği diğer şehirlerde de ziyaretçi sayıları ve harcama miktarlarında önemli artışlar görüldü.

- Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Visa kart kullanıcılarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 72'lik artışla tüm ülkelerden gelen ziyaretçiler arasında en büyük paya sahip olurken, bunu Latin Amerika ve Karayipler (+yüzde 62) ve Asya Pasifik (+yüzde 57) takip etti.

- Paris 2024'e ev sahipliği yapan diğer şehirler de Olimpiyat Oyunları'ndan fayda gördü: Lille yüzde 188, Saint-Etienne yüzde 150 ve Marsilya yüzde 48 ziyaretçi artışı kaydetti.

- İngiltere (+yüzde 53) ve Almanya (+yüzde 53) da dahil olmak üzere Avrupa'daki Visa kart kullanıcıları da Fransa'ya seyahat etti.

Paris’teki Visa kart kullanıcılarının harcamaları da, bir önceki yıla göre artış gösterdi. Harcamalarda en büyük artışı yüzde 42 ile İngiltere'den gelen ziyaretçiler yaparken, onları Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 34 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 32 artış) takip etti.

Paris 2024 oyunlarına izleyici olarak katılan Visa kart kullanıcıları, katılmayanlara göre yüzde 20 daha fazla harcama yaptı. Avrupalı izleyicilerin (Fransa hariç) yüzde 39'u daha fazla harcama gerçekleştirdi.