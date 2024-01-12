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Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın yeni hükümetinde yüksek profilli kabine üyelerinin çoğu değişmezken, Dışişleri Bakanlığı'nda bir sürpriz yaşandı.

Attal'ın kabinesinde İçişleri, Maliye, Savunma ve Adalet bakanları görevlerinde kaldı. Bakanlar, Fransa'nın şimdiye kadarki en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Attal ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

REKLAM Ancak en büyük değişim Dışişleri Bakanlığı'nda yaşandı. 38 yaşındaki Stéphane Séjourné, Catherine Colonna'nın yerine Fransa'nın Dışişleri Bakanı olarak atandı. Macron'un Rönesans Partisi'nin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa yanlısı milletvekillerinden oluşan Yenilenen Avrupa grubunun lideri olan Séjourné, aynı zamanda 34 yaşındaki Başbakan Attal'ın da eski sevgilisi olarak biliniyor.

Attal ve Séjourné ayrıldıklarını hiçbir zaman kamuya açıklamasa da, Kamu Yaşamında Şeffaflık Yüksek Otoritesi'ne yaptığı beyanda Attal, partneri olmadığını açıklamıştı. Séjourné'nin gelişi, Macron'un toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdü doğrultusunda Perşembe günü atanan 14 Kabine üyesi arasında hiçbir kadının üst düzey görevlerden herhangi birine atanmadığı anlamına da geliyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.