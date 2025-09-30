Fransa Ligue 1'de 6. haftanın sonuçları

Rennes ve Lens takımları arasındaki mücadele ile, Fransa Ligue 1'nin 6. haftası kapanış yaptı.

Rennes, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Lens ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

REKLAM advertisement1

Lille, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi Lyon'a 1-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Lille 10 puanda kaldı.

Paris SG, sahasında ağırladığı Auxerre'yi 2-0 mağlup ederek 15 puana ulaştı; Auxerre ise haftayı 6 puanda kapadı.

Lyon'u deplasmanda mağlup eden Lille, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Lyon ise evindeki yenilgi sonrası 15 puanda kaldı.

Marsilya, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Strasbourg'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lorient, rakibi Monaco takımını 3-1 geçmeyi başardı.

Toulouse, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Nantes ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Nice, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Paris FC ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.