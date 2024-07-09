Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da seçimin galibi sol ittifak, Cumhurbaşkanı Macron'a seslendi: "Hükümeti kurma çağrısı bekliyoruz" | Dış Haberler

        Fransa'da seçimin galibi sol ittifak, Cumhurbaşkanı Macron'a seslendi: "Hükümeti kurma çağrısı bekliyoruz"

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken genel seçimlerin ikinci turundan sol ittifakın birinci çıkması üzerine 8 Temmuz'da istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istedi. Sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nden yapılan açıklamadaysa seçim sonuçlarının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediği kaydedilerek, "Gabriel Attal'ın hükümetin başında uzun süre kalması, pazar günkü sonuçları silme girişimi gibi görülebilir." ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sol ittifaktan Macron'a çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'da erken genel seçimlerin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendilerini "hükümeti kurmaya" çağırmasını beklediklerini bildirdi.

        NFP'den yapılan yazılı açıklamada, genel seçimlerin ilk ve ikinci tur sonuçlarının Macron kanadının "başarısızlığını" ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, Fransızların seçimde Yeni Halk Cephesini ve programını sandıkta birinci sıraya yerleştirerek üç hafta önceden yarışı kazanmış gibi gösterilen aşırı sağın zaferini engellediği kaydedildi.

        "Yeni Halk Cephesi yeni Ulusal Meclis'in tartışmasız birinci gücü." denilen açıklamada, sol ittifakın Macron'un kendilerini yeni "hükümeti kurmaya" çağırması beklentisine yer verildi.

        REKLAM

        Açıklamada, sol ittifakın mecliste salt çoğunluğu olmasa da seçim sonuçlarının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediği kaydedilerek, "Gabriel Attal'ın hükümetin başında uzun süre kalması, pazar günkü sonuçları silme girişimi gibi görülebilir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Macron'a ülkenin kurumlarını göz ardı etmeye yönelik her türlü girişimden kaçınması çağrısı yapıldı.

        ERKEN SEÇİME GİDİŞ

        Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

        Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

        Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

        RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

        Resmi verilere göre, erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekili ile Meclise girdi.

        Macron, erken genel seçimlerin ikinci turundan sol ittifakın birinci çıkması üzerine 8 Temmuz'da istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #macron
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Habertürk Anasayfa