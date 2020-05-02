HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasından beri zor günler geçiren Avrupa otomotiv sektöründen Nisan sonuçları gelmeye başladı.

Bir süredir otomotiv üretiminin durduğu ve bayilerin kapalı kaldığı Fransa'da, yeni otomotiv satışlarının Nisan ayında yüzde 88.8 oranında azaldığı belirtildi.

Geçen senenin Nisan ayında 188 bin 195 adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı Fransa'da, bu yılın Nisan ayında ise 20 bin 997 adet otomotiv satışı gerçekleştiği kaydedildi.

Fransız Otomotiv Üreticileri Komitesi'dan (CCFA) yapılan açıklamada, "Yılın geri kalanı sektörün toparlanma dönemi olacak. Hala çok fazla bilinmeyen var" denildi.

Fransa otomotiv pazarı Groupe PSA ve Renault tarafından domine ediliyor. PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markalar bulunurken, Renault'un bünyesinde ise Dacia ve Alpine bulunuyor. Ayrıca, Renault'un Nissan ve Mitsubishi ile ittifak ortaklığı da bulunuyor.

Nisan ayında PSA'nın kendi ülkesindeki satışlarının yüzde 84.4, Renault'un ise yüzde 83.9 oranında düştüğü de açıklanıyor.

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