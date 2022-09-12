Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Fransa’da, batık banka patronu Erol Aksoy’a karşı açılan tenfiz davasında Paris İlk Derece Mahkemesi kritik bir karara imza attı.
TMSF’den yapılan açıklamaya göre fonun Erol Aksoy’un Türkiye’den kaçırdığı malvarlıklarının tespiti ve geri kazandırılması çalışmaları açısından kritik öneme sahip kararla, Türk mahkemelerinin aldığı kararlar Fransız mahkemesi tarafından da tanınmış oldu. İstanbul’daki Ticaret Mahkemelerinin verdiği kararların Fransa’da da geçerli olduğuna hükmetti.
İktisat Bankası’nın içini boşaltarak kamu zararına sebep olan Erol Aksoy’un, Paris’teki iki dairesi ile Lüksemburg’daki şirketine yönelik, TMSF tarafından aldırılmış ihtiyati tedbir kararı devam ediyor.
Erol Aksoy’un New York’ta tespit edilen lüks bir dairesi de yine TMSF tarafından geçen yıl tespit edilmiş ve mahkeme emriyle 1 milyon 751 bin dolara satılmıştı.
İFLAS DAVASI DEVAM EDİYOR
2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredilmiş, mağdur olan mudilerin paraları TMSF tarafından ödenmişti. Mudilerin bankaya emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Yargıtay tarafından onanıp cezası kesinleşince, Erol Aksoy da Cem Uzan gibi firar etti.
TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF Erol Aksoy’un mal varlıklarını satarak, eski bankacının sebep olduğu kamu zararını karşılamaya çalışıyor. Ayrıca Erol Aksoy hakkında açılan iflas davası da devam ediyor.
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