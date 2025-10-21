Habertürk
        Haberler Dünya Fransa'da hortum felaketi: 1 ölü, 4 yaralı | Dış Haberler

        Fransa'da hortum can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

        Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Val-d'Oise bölgesinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 07:17 Güncelleme: 21.10.2025 - 07:20
        Fransa'da hortum can aldı: 1 ölü, 4 yaralı
        Hortum Val-d’Oise’nin Ermont kasabasındaki bir inşaat sahasını vurdu. Olayda üç vincin devrildiği, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; yetkililer, sahada çalışan bir işçinin yaşamını yitirdiğini, dört kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

        İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        #Fransa
        #Paris
        #haberler
