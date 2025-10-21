Fransa'da hortum can aldı: 1 ölü, 4 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Val-d'Oise bölgesinde meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı
Hortum Val-d’Oise’nin Ermont kasabasındaki bir inşaat sahasını vurdu. Olayda üç vincin devrildiği, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü belirtildi.
AA'nın aktardığı habere göre; yetkililer, sahada çalışan bir işçinin yaşamını yitirdiğini, dört kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.
İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.