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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Fransa'da açılış etabını Romain Bardet kazandı - Diğer Haberleri

        Fransa'da açılış etabını Romain Bardet kazandı

        Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, DSM-Firmenich PostNL takımının Fransız sporcusu Romain Bardet kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:56
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        Fransa'da açılış etabını Bardet kazandı
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        1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi olarak kabul edilen Tour de France'ın startı, 26. kez Fransa dışında bir ülkeden verildi. İtalya, organizasyon tarihinde ilk kez açılış etabına ev sahipliği yaptı.

        Florence-Rimini arasındaki 206 kilometrelik açılış etabında Romain Bardet, 5 saat 7 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci sırada yer aldı ve ilk kez sarı mayonun sahibi oldu.

        Bardet'nin takım arkadaşı Hollandalı sürücü Frank van den Broek ikinci, Visma-Lease a Bike ekibinden Belçikalı Wout van Aert ise üçüncü sırayı aldı.

        Organizasyona yarın Cesenatico ile Bologna arasındaki 199,2 kilometrelik etapla devam edilecek.

        Tur, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.

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