Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sırbistan'ın yeri kesinlikle AB'dir

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü bir Sırbistan'a ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sırbistan'ın yeri kesinlikle AB'dir." dedi

Resmi ziyaret için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Macron, Sırbistan Sarayı'ndaki karşılama töreninin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Vucic'in daveti üzerine Belgrad'a gelen Macron, Sırbistan'ı 2019'da ziyaret ettiğini anımsatarak, "Son 5 yılda ikili ilişkilerde çok şey değişti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği güçlendi. Altyapı projeleri hayata geçiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, ikili ilişkilerin gün geçtikçe güçlendiğine işaret ederek, "AB ve üye ülkelerinin ihtiyacı güçlü bir Sırbistan'dır. Sırbistan'ın da ihtiyacı güçlü ve egemen bir AB'dir. Sırbistan'ın yeri kesinlikle AB'dir zira, AB içerisinde özellikle bölge ülkeleri için önemli bir örnek olabilir. Sırbistan'a bu konudaki desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu. REKLAM Sırbistan'ın Fransa'dan 12 Rafale tipi savaş uçağının satın alımına ilişkin anlaşma imzalamasını da değerlendiren Macron, "Bu, iki ülke arasındaki uzun vadeli ittifakı temsil etmektedir. Aynı zamanda stratejik işbirliğimize de katkı sağlıyor. Savunmamızı beraber inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VUCİC'TEN "RAFALE" AÇIKLAMASI Vucic de Rafale tipi savaş uçaklarının Fransa'dan satın alımına ilişkin imzalanan anlaşmaya işaret ederek, "Bu, Fransa ve Sırbistan arasındaki güvenin önemli bir sinyali. Biz sadece ülkemizi korumak istiyoruz." dedi. Savaş uçaklarının satın alınmasını öngören anlaşmanın imzalanmasını "büyük bir haber" olarak değerlendiren Vucic, anlaşma kapsamında 2,7 milyar avro değerinde 12 Rafale savaş uçağının satın alınmasının söz konusu olduğunu aktardı. Vucic, Macron ile, stratejik ve ikili ilişkiler ile Sırbistan'ın AB üyelik sürecini ele aldıklarını belirterek, "Fransa, Sırbistan'ın geleneksel dostu. Dış ticaret hacmimiz giderek büyüyor. İki ülke arasındaki dostluğa güvenim sonsuz." diye konuştu.

Rusya ile yakınlığıyla bilinen Sırbistan'ın Fransa'dan Rafale satın almasının ülkeyi AB'ye daha mı yakınlaştıracak sorusu üzerine Vucic, "Biliyorum ki, Emmanuel (Macron) Rusya'ya yaptırım uygulamamızı isterdi ancak kararımızdan utanmıyorum. Tüm kararlarımı halkımla paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM İki lider ayrıca, Fransız Daussault şirketi tarafından üretilen Rafale tipi savaş uçaklarının satın alımı dahil dijital teknoloji, madencilik, enerji, bilim, turizm ve tarım alanlarında imzalanan 12 işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u taşıyan uçağa Sırbistan hava sahasında ülke ordusuna ait "Mig-29" tipi savaş uçakları eşlik etti. MACRON TEMASLARINA DEVAM EDECEK Sırbistan ziyaretine yarın da devam edecek olan Macron'un Sırp lider Vucic eşliğinde Novi Sad kentindeki "Gençlik ve Yapay Zeka Forumu"na katılması bekleniyor. Macron, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda düzenlenecek bir törenin ardından 2 günlük Sırbistan ziyaretini tamamlayacak. *Haberin gförseli AA tarafından servis edilmiştir.