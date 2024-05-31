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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, dördüncü tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Swiatek ve Sinner, dördüncü tura yükseldi

        Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner dördüncü tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:57
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        Swiatek ve Sinner, dördüncü turda
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde, son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, dünya klasmanının 42 numarası Çek Marie Bouzkova ile karşılaştı.

        Toplam 1 saat 33 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atlayan taraf oldu.

        3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-2 ve 6-4, 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, Fransız Chloe Paquet'yi 6-1 ve 6-3, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

        SINNER SET VERMEDEN TUR ATLADI

        Bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, dünya klasmanında 56. sırada yer alan Rus Pavel Kotov'u 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

        9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Çinli Zhizhen Zhang'i 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) yendi.

        6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise İtalyan Matteo Arnaldi'ye 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup olarak üçüncü turda elendi.

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