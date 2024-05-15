Francesco Farioli, Ajax ile anlaştı

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De Telegraaf'ın haberine göre, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam eden Francesco Farioli ile anlaşmaya vardı.

Haberin detayında, Hollanda devinin 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Francesco Farioli'nin Nice ile sözleşmesi devam ettiği için Ajax kulübünün Fransız ekibine yüksek olmayan bir ücret ödeyeceği de ifade edildi. Hollanda ekibi ile anlaşmaya varan Farioli'nin, evrak işlemlerini tamamladıktan sonra serbest kalacak ve Ajax'a imza atacak.

CORENDON ALANYASPOR VE VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK’Ü ÇALIŞTIRDI REKLAM Teknik Direktörlük kariyerine Trendyol Süper Lig'de başlayan Francesco Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alayanspor'u çalıştırmıştı. İstanbul ekibiyle çıktığı 27 maçta 1.52, Akdeniz kulübüyle çıktığı 48 maçta ise 1.54 ortalama yakaladı.

NİCE PERFORMANSI Bu sezon Nice ile 32 lig maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı 15 galibiyet - 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 54 puan topladı ve maç başına da 1.69 puan ortalaması yakaladı. Fransa Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.