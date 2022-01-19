2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde görüntülendi

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi

İtalya'nın Gran Sasso e Monti della Laga Ulusal Parkında ayın batışı

Londra'da Thames Nehri'nin üstünden geçen bir teleferikten ay manzarası

İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor

Sığırcık kuşları Roma'da gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu

Edinburgh'da Balmoral Oteli Saat Kulesi arkasından ay batışı

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin ışıkları, ayın üzerinde bir filtre gibi gözüküyor

Ay sanki İsviçre tepelerinde dengede duruyor

Madrid'in merkezindeki gökdelenlerin tepesinden ay doğuşu

Mumbai'de bir adam dolunayın önünde poz veriyor

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