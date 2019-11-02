"Sonbahar renklerinin en iyi durumda olduğu günlerde gelmeyi özellikle tercih ettik. Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil. Birbirinden kaliteli fotoğraflar çektik. Geçen yıl da buraya gelmiştik ama doyamadık. Arkadaşlarımızla tekrar gelmek için sözleştik. Çok da memnun kaldık. Hizan'ın mistik bir dokusu var."