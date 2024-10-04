Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi
Fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi
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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde uzun yıllar önce inşa edilen taş evler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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Köyü ziyaret eden fotoğrafçılar, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkati çeken taş evleri görüntüledi.
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Fotoğrafçı Ömer Güler, taş evleri görmek için geldiğini belirterek, "Uzun yıllar önce yapılan taş evler halen doğallığını koruyor.
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Köye fotoğraf çekmek için geldik. Çok güzel bir yerdeyiz. Doğal görünümüyle sık sık ziyaret ediliyor" dedi.
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