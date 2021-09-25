Fotoğraf meraklıları "Bir Kare Bir Anlam" belgeselinde buluşacak

"Anlamdan Kadraja Fotoğraf Sanatı" anlayışıyla çekimlerine devam edilen programın yönetmeni ve yapımcısı Onur Hüseyin Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır belgesel ve sinema sektöründe çalışmalar yaptığını söyledi.
Genç yaşlarda sektörde bulunmanın mutluluğu içinde olduğunu dile getiren Kılınç, "Her bölüm farklı fotoğraf sanatçılarıyla kavramlar üzerine fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf sanatının duyguları aktarmadaki işlevini anlattığımız Bir Kare Bir Anlam'da ilk bölüm 'Zaman' kavramını fotoğrafçı Hüseyin Taşkın ile kadraja aldık." dedi.
Kılınç, belgesel projesinin ortaya çıkış hikayesine değinerek, şunları anlattı:
"Analog fotoğraf makinesiyle yeni tanıştığım zamanlardı. Çalışma prensibini incelerken bana ilginç geldiğini hatırlıyorum. Çünkü makineye taktığın poz kadar fotoğraf çekebiliyordun ve bu dijital dünyada karşılığı az bulunur bir durumdu. Fakat analog çekime de ciddi bir rağbet vardı. Yani insanlar kendilerini sınırlıyordu, 36 poz, başka yok. Ben de o zamanlar yaşadığım Fener-Balat sokaklarında fotoğraf çekmek için dolaştığımda 'Elimde yalnızca 1 kez poz çekme hakkı olsa hangi fotoğrafı tercih ederdim?' sorusunu sordum. O poz elbette iddialı bir şey olmalıydı. Yani anlamlı bir şey. İnsana ilk bakışta bir şeyler hissettirmeliydi ve benden bir şeyler olmalıydı kadrajın içerisinde. Böylelikle 'Bir Kareye Bir Anlam' sığdırmaya başladık."
- "Her sanatçıdan bir anlam seçmesini istedik"
Belgesel projesinin tasarımını yaptıktan sonra konuk arayışına başladığını belirten Kılınç, her biri kendi fotoğrafçı kimliğiyle öne çıkan saygın ve yetkin isimlerle görüştüğünü, her sanatçıdan bir anlam seçmesini istediklerini ve senaryoların bu şekilde ortaya çıktığını anlattı.
Her bölümün çatısını "Anlamdan Kadraja Fotoğraf Sanatı" anlayışıyla kurduklarına işaret eden Kılınç, "Fotoğrafçı düşündüğü anlamın, duygunun fotoğrafını çekmek ister ve seyahate, arayışa çıkar. Bu cümle kısa storyline diyebiliriz. Yani seyircinin finalde ikna olduğu bir durum var. 'Evet! Bu fotoğraf gerçekten de bu anlamı taşıyor benim için.' diyor. Bu yüzden içeriye yalnızca aradığımız anlamları alıyoruz. Bunu yaparken estetik bir kaygı gözettiğimiz için 'Anlamdan Kadraja Fotoğraf Sanatı' ortaya çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.
Fotoğraf sanatçıları Hüseyin Taşkın, Ömer Faruk Yeltekin, İlker Karaman, Hakan Bıyıklıoğlu gibi isimlerle çalışıldığını belirten Kılınç, "Çekimlerimiz devam ediyor. Ekipman parkurumuzu Fujifilm X serisinden yana tercih ettik." diye konuştu.
Bir Kare Bir Anlam belgesel serisinin ilk sezonu 13 bölüm olarak izleyiciyle buluşacak. Belgeseller pazar akşamları 20.45'te TRT 2'de yayınlanacak.
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