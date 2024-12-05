Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fosforlu Cevriye' Küçükçekmece'de

        'Fosforlu Cevriye' Küçükçekmece'de

        İBB Şehir Tiyatroları yeni tiyatro sezonunda Küçükçekmece'de bulunan Cennet, Sefaköy ve Yahya Kemal Kültür ve Sanat Merkezlerinde düzenli olarak oyunlarını sahnelemeye başladı. 'Fosforlu Cevriye' ve 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunları 7 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 00:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Fosforlu Cevriye' Küçükçekmece'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında “Fosforlu Cevriye” ve “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunlarını Küçükçekmece seyircisiyle buluşturuyor.

        Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Fosforlu Cevriye” 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 20.30’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde,

        Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.30’da Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirci karşısına çıkıyor.

        FOSFORLU CEVRİYE

        Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.

        Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor.

        REKLAM

        Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Direnç Dedeoğlu, Esra Ede, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

        UÇURTMANIN KUYRUĞU

        Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #fosforlu cevriye
        #Uçurtmanın Kuyruğu
        #tiyatro
        #OYUN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Amerika'da şok cinayet
        Amerika'da şok cinayet
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da hükümet düştü
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Habertürk Anasayfa