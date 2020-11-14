Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek. Yarış yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek...
Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.
KUPAYI TBMM BAŞKANI ŞENTOP VERECEK
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop takdim edecek.
Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95
5. Charles Leclerc (Monaco): 85
YERLİ VE MİLLİ 3D KUPA
Formula 1 yarışı kupaları Aslan Ruso ve İsobar tarafından Türkiye’nin en büyük yerli ve milli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 3D yazıcılarıyla üretildi.
Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupalarının tasarımında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul şehrinin önemli sembolleri de yer alıyor. 5 kilo ağırlığında ve 50 cm yüksekliğinde üretilen kupalar, Isobar Türkiye ekibince tasarlandı ve Aslan Ruso tarafından üretildi.
Dünyanın en büyük ve en sevilen motor sporları organizasyonu olan Formula 1™’in her yarışı 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişi tarafından izleniyor.
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