Lewis Hamilton efsanenin peşinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek. Yarış yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek...

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

SCHUMACHER'İN REKORU İÇİN İSTANBUL'DA

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak. Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek.

Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.

ÜST ÜSTE 4, TOPLAMDA 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Lewis Hamilton, Formula 1'de şu ana kadar 6 kez zafere uzandı. Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi. Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı. Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazanacak.

9 YARIŞ GALİBİYETİ

Hamilton, 2020 sezonunun 14. etabı Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Tecrübeli sürücü, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı. Avusturya ve Rusya'da Mercedes'ten Fin pilot Bottas, Büyük Britanya'da Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ve İtalya'da AlphaTauri'den Fransız Pierre Gasly, yarış galibiyeti yaşadı.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan edebilmesi için Türkiye Grand Prix'sinin ardından sürücüler klasmanında takım arkadaşı Bottas ile 78 ve üstü puan farkı yakalaması gerekiyor. Bottas'ın şampiyonluk şansı, Bahreyn ve Abu Dabi'de düzenlenecek son 3 etaba girilirken Hamilton ile arasındaki farkı 77'ye düşürmesi halinde devam edecek.

İki sürücünün de Türkiye Grand Prix'sini puan alacak şekilde tamamlaması durumunda Hamilton'ın şampiyonluk olasılıkları şöyle:

- Hamilton, yarışı Bottas'ın önünde bitirmesi halinde veya Bottas'ın müsabakayı 7 ve altındaki sıralarda tamamlaması durumunda şampiyon olacak.

- Bottas, en hızlı tur puanı olmadan yarışı kazanırsa (25 puan) Hamilton'ın ikinci olması (18 puan),

- Bottas, en hızlı turla yarışı ikinci bitirirse (19 puan) Hamilton'ın en az 4. olması (12 puan),

- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı ikinci bitirirse (18 puan) Hamilton'ın en az 4. olması (12 puan) veya en hızlı turla 5. olması (11 puan),

- Bottas, en hızlı turla yarışı üçüncü bitirirse (16 puan) Hamilton'ın en az 5. olması (10 puan),

- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı üçüncü bitirirse (15 puan) Hamilton'ın en az 6. olması (8 puan),

- Bottas, en hızlı turla yarışı 4. bitirirse (13 puan) Hamilton'ın en az 7. olması (6 puan),

- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 4. bitirirse (12 puan) Hamilton'ın en hızlı turla en az 8. olması (5 puan),

- Bottas, en hızlı turla yarışı 5. bitirirse (11 puan) Hamilton'ın en az 8. olması (4 puan),

- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 5. bitirirse (10 puan) Hamilton'ın en hızlı turla en az 9. olması (3 puan),

- Bottas, en hızlı turla yarışı 6. bitirirse (9 puan) Hamilton'ın en az 9. olması (2 puan),

- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 6. bitirirse (8 puan) Hamilton'ın en az 10. olması (1 puan) kariyerinin 7. şampiyonluğu için yeterli olacak.

Bu arada Bottas'ın en hızlı turla yarışı kazanması durumunda (26 puan) ise Hamilton şampiyonluğunu ilan edemeyecek.

Öte yandan yarış galibiyeti sayısında Bottas'a karşı üstünlüğü bulunan 35 yaşındaki Hamilton, sezon sonunda olası puan eşitliğinde de şampiyonluğa ulaşacak.

TAKIMLARDA ŞAMPİYON MERCEDES

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMİLTON

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor. Hamilton, kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68),Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

NELER SÖYLEDİ?

İstanbul'daki yarışta kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Hamilton, "Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı ve yeni meydan okumaları sevdiğini aktaran Hamilton, "Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler." değerlendirmesini yaptı.