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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu George Russell'ın! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu George Russell'ın!

        Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde dev yarış öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarını Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Russell, bugünkü yarışa ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 02:01 Güncelleme: 09.06.2024 - 02:01
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        Kanada'da 'pole' pozisyonu Russell'ın!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

        Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 12 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

        Russell'ın ardından Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı Lando Norris üçüncü sırayı aldı.

        Kanada Grand Prix'si bugün TSİ 21.00'de koşulacak.

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