Ford Otosan'dan izin molası

Şirketten Salı akşamı KAP'a yapılan açıklamada Gölcük fabrikasında 30 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında da 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.

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