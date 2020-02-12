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Ford Otosan'ın net kârı geçen yılın tamamında, bir önceki yıla göre yüzde 16.4 artışla 2 milyar liraya yükselirken, dördüncü çeyrekte ise önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50.1 artışla 616.8 milyon liraya yükseldi.

Şirket dün KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirlerini yılın tamamında yüzde 17.8 artırarak 39.2 milyar liraya, sadece dördüncü çeyrekte ise yüzde 14.5 artırarak 11.5 milyar liraya yükseltti.

Daha önce açıkladığı tedarikçi kaynaklı parça sorunu nedeniyle araç üretimi yüzde 1.3 azalarak 369.027 adete inen Ford Otosan, bilançoyla birlikte açıkladığı 2020 hedeflerine göre 370.000 ile 380.000 adet arasında üretim öngörüyor.

180 MİLYON EURO YATIRIM ÖNGÖRÜSÜ

Şirket geçen yılın tamamında yüzde 1.7 artışla 335.455 adet olan ihracatının 2020'de 330.000-340.000 adet olacağını öngördü. Geçen yıl yüzde 26.3 düşüşle 48.464 adet olan yurtiçi satışlarının ise 60.000-70.000 adete yükseleceğini tahmin etti. 180-200 milyon Euro yatırım harcaması öngördü.