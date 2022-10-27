Ford o modelin fişini çekti

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ABD'li otomotiv üreticisi Ford, elektrikli otomobillere daha fazla ağırlık vermek amacı ile yıllardır yollarda olan bir modelinin ipini çekme kararı kaldı.

Bu kapsamda, markanın B segmentte yer alan Fiesta modelinin üretimine son verileceği açıklandı. Haziran 2023'ten itibaren Fiesta bantlara veda edecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ford Avrupa Başkanı Martin Sander, "Avrupa pazarındaki bütün binek otomobillerimizi 2030'a kadar elektrikli hale getirme hedefimiz kapsamında, çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda, İspanya'da ürettiğimiz S-Max ve Galaxy modellerinin üretimine Nisan 2023'te, Almanya'da ürettiğimiz Fiesta'nın üretimine ise Haziran 2023'te son vereceğiz" dedi.

Sander, yeni modeller tanıtacaklarını belirterek, "2024'te 3 yeni elektrikli binek model ve 4 yeni elektrikli ticari model tanıtacağız. 2026'dan itibaren, Avrupa'da yılda 600 bin adet elektrikli otomobil satmayı planlıyoruz. Almanya'daki fabrikamızda 6 yıl içinde 1.2 milyon adet elektrikli otomobil üreteceğiz" bilgilerini paylaştı.

Ford Fiesta modelini 1976'dan bu yana kesintisiz bir şekilde üretiyor. Otomobilin 7'inci nesli 2017'de tanıtılmıştı.

OTOSAN'A BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Ford'un elektrikli araç planları içerisinde, Ford Otosan'a büyük görev düşüyor.

Markanın, geçtiğimiz Mart ayında duyurduğu B segment SUV model Puma'nın elektrikli versiyonu, 2024'te Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilecek. Birçok bileşenini elektrikli Transit'ten alacak bu model, Ford'un elektrikli otomobil ürün gamının giriş versiyonu olacak.

Geçtiğimiz yıl 20.5 milyar TL'lik Türk otomotiv sanayinin en büyük yatırımını açıklayan Ford Otosan, elektrikli Puma'nın duyurulduğu Mart 2022'de, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bu anlaşma kapsamında ilk etapta 575 milyon euro ödeme yapacak Ford Otosan, Romanya'daki tesis için 2028'den sonra ise 140 milyon euroluk ek bir yatırım daha yapmayı planlıyor.

Bu hamle ile, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarındaki yılda 650 bin araç üretim kapasitesine ek olarak, Craiova'da da yılda 250 bin araç üretim kapasitesi elde edecek. Böylece, önümüzdeki yıllarda Ford Otosan'ın toplam üretim kapasitesi yılda 900 bine adede çıkacak.

Sonuç olarak, Ford Otosan, önümüzdeki yıllarda Ford Trucks markalı ağır ticari araçların yanı sıra, Transit, E-Transit, yeni Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier ve tam elektrikli versiyonu, Puma ve Puma'nın tam elektrikli versiyonunun üretiminden sorumlu olacak.