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Önceki gün Avrupa'da ürettiği ilk elektrikli otomobilin tanıtan Ford, elektrikli araç birimini 2023 sonuna milyarlarca dolar kayıp yaşamasını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'li üreticinin elektrikli araç birimi yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık kayıp yaşayacak. Şirket bu kayba rağmen, 2026 sonuna kadar yüzde 8'lik bir vergi öncesi marj elde etmeyi hedefliyor.

2 Mayıs'ta açıklanacak olan ilk çeyrek sonuçlarından başlayarak Ford, Model e elektrikli araçlar birimi Model e, içten yanmalı araçlar birimi Blue ve ticari araçlar birimi Pro için ayrı finansal sonuç raporları düzenleyecek.

Buna göre, Ford, Model e'nin 2021-2023 yılları arasındaki kümülatif üç yıllık zararını, geçen yılki 2.1 milyar dolarlık proforma zarar da dahil olmak üzere 6 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Ancak şirket, F150 Lightning ve Mustang Mach E dahil olmak üzere ilk nesil elektrikli araçlarının 2024'ün sonuna kadar vergi öncesi bazda kârlı olmasını bekliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM KAPASİTESİNİ 2 MİLYON ADETE ÇIKARACAK

Ford Finans Direktörü John Lawler, ABD'li şirketin artık mali sonuçları bölgeye göre değil, yalnızca iş birimine göre ayıracağını, "artık şirketi böyle yönetiyoruz" sözleri ile açıkladı.

Lawler, Ford'un 2023 sonunda küresel olarak 600 bin adet elektrikli otomobil üretim kapasitesine ulaşacağını, bu kapasitenin 2026'da ise 2 milyon adete yükseleceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, ABD'li üretici batarya maliyetlerini kendi üreteceği bileşenler ile düşürmeyi planlıyor.

KAZANCININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KUZEY AMERİKA'DA

Ford'un Geçen yıl Çin'de 600 milyon dolarlık vergi öncesi zararı oldu. Güney Amerika'da 400 milyon dolarlık kâr açıklayan şirket, 9.2 milyar dolarlık faiz ve vergi öncesi kazancının çoğunu ise Kuzey Amerika'dan karşıladı.

Şirket, ticari araç biriminin bu yıl vergi öncesi kârını iki kata çıkararak 6 milyar dolar ulaşmasını beklerken, içten yanmalı motorların üretildiği geleneksel otomobil biriminin kârında ise sınırlı bir artışla 7 milyar dolar yükselmesini bekliyor.

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