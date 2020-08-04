Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford'un tepe yönetiminde flaş bir değişiklik yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford CEO'su Jim Hacket'in 1 Ekim itibariyle görevini şirketin COO'su olarak görev yapan Jim Farley'e teslim edeceği bildirildi.

2007 yılından beri Ford'da çalışan Farley, Mart ayında COO olarak atanmadan önce şirketin teknoloji ve strateji alanlarına yön veriyordu.

Görev değişikliğinin yapılacağı tarihe kadar Hackett ve Farley'in birlikte çalışacakları da verilen bilgiler arasında.

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi olan Ford, dünyadaki en büyük ikinci pazarı olan Çin'de bir süredir kan kaybediyor.

Geçen yıl Çin'de 778 milyon dolarlık kayıp yaşayan marka, 11 milyar dolarık bir yeniden yapılanma sürecine girmişti.