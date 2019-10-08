\u00a0 Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak Fonmatik Robo yu hayata ge\u00e7irdi. Fonmatik ile Anadolu Hayat m\u00fc\u015fterileri\u00a0fon uzman\u0131 olmaya gerek duymadan birikimlerini yat\u0131r\u0131mc\u0131 karakterlerine en uygun \u015fekilde bireysel emeklilik fonlar\u0131nda de\u011ferlendirebilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Fonmatik ile sadece karakter testi yapacak ve \u00e7\u0131kan sonucu g\u00f6re 1 y\u0131l boyunca Fonmatik bu ki\u015finin fonlar\u0131n\u0131 piyasa ko\u015fullar\u0131na g\u00f6re y\u00f6netecek.\u00a0FonMatik Robo, e\u015finizin do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde onu nereye g\u00f6t\u00fcrece\u011finizi, l\u00fcks bir restaurantta asans\u00f6r bozuldu\u011funda ne yapaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 veya ya\u011fmurlu havada i\u015fe nas\u0131l gidece\u011finizi sorup verdi\u011finiz cevaba g\u00f6re sizin yat\u0131r\u0131m stratejinizi olu\u015fturuyor.\u00a03 ayda bir fon ve piyasa ko\u015fullar\u0131na bak\u0131p fon de\u011fi\u015fiklikler yapacak. 5 y\u0131ld\u0131r \u00fczerinde\u00a0\u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Fonmatik yap\u0131lan testlerde di\u011fer fonlardan 1 ile 3 puan daha fazla getiri sa\u011flad\u0131.\u00a0Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re fon getirilerinin y\u00fczde 90 \u0131 fon se\u00e7imine geri kalan y\u00fczde 10 u fon y\u00f6neticisinin becerisine ba\u011fl\u0131. Bu nedenle yat\u0131r\u0131mc\u0131 karakterine uygun fon se\u00e7imi yapan ve sunu da piyasa ko\u015fullar\u0131na g\u00f6re de\u011fi\u015ftiren robot yaz\u0131l\u0131mlara t\u00fcm d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck \u00f6nem veriliyor. TAM OTOMAT\u0130K YAPI Fonmatik di\u011fer yapay zeka \u00e7\u00f6z\u00fcmlerine g\u00f6re hi\u00e7 insan m\u00fcdahalesi\u00a0olmamas\u0131 ile ayr\u0131\u015f\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019de ilk defa Anadolu Hayat Emeklilik taraf\u0131ndan, \u0130\u015f Portf\u00f6y uzmanl\u0131\u011f\u0131yla hayata ge\u00e7irilen FonMatik Robo getirilerini de d\u00fczenli olarak kullan\u0131c\u0131 ile payla\u015f\u0131yor. \u00dccretsiz olarak sunulan bu hizmetle Fonmatik Robo, \u00f6nce bir anket arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n risk profilleri ve yat\u0131r\u0131mc\u0131 karakterlerini belirliyor. Ard\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131, fon da\u011f\u0131l\u0131m de\u011fi\u015fiklik hakk\u0131n\u0131 Anadolu Hayat Emeklilik\u2019in emeklilik fonlar\u0131n\u0131 y\u00f6neten portf\u00f6y y\u00f6netim \u015firketi \u0130\u015f Portf\u00f6y\u2019e devrediyor ve \u0130\u015f Portf\u00f6y, karakter testinin sonucuna g\u00f6re fon da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 belirliyor. Kat\u0131l\u0131mc\u0131 kendisine sunulan d\u00fczenli raporlarla hem mevcut birikimini hem de emeklilikte elde edece\u011fi tahmini birikimi g\u00f6rebiliyor, fonlar\u0131n\u0131n getirilerini FonMatik Robo \u00f6ncesi ve sonras\u0131 olarak kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rabiliyor. \u00a0 \u00dcCRETS\u0130Z H\u0130ZMET Bu hizmetle kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n birikimlerini, yat\u0131r\u0131m beklentilerine en uygun fonlarda de\u011ferlendirmelerini sa\u011flamay\u0131 hedeflediklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u0131lmaz Ert\u00fcrk, \u201cNihayetinde en temel amac\u0131m\u0131z m\u00fc\u015fterilerimizin uzun vadede istikrarl\u0131 ve enflasyon \u00fczerinde getiriler elde ederek birikimlerini art\u0131rmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak. Bu hizmeti sunmadan \u00f6nce, y\u0131lda 6 defa fon da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirme hakk\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131n\u0131n fon da\u011f\u0131l\u0131m de\u011fi\u015fiklik hakk\u0131n\u0131 kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemledik. Fon da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmeme sebeplerini ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131zda kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n finansal piyasalardaki geli\u015fmeleri \u00e7o\u011funlukla takip etmedi\u011fini, takip etseler dahi geli\u015fmeler sonucunda harekete ge\u00e7me konusunda \u00e7ekinceleri oldu\u011funu ve bunlar\u0131n ba\u015f\u0131nda birikimlerini kaybetme korkusunun geldi\u011fini tespit ettik. Uzun vadeli bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olan bireysel emeklilik sisteminde birikimlerini, yat\u0131r\u0131m beklentilerine uygun fonlarda de\u011ferlendirerek getirilerini onlar ad\u0131na d\u00fczenli olarak takip etmenin m\u00fc\u015fterilerimize sa\u011flayaca\u011f\u0131 faydaya odakland\u0131k. B\u00f6ylece finansal okuryazarl\u0131k seviyesi ne olursa olsun yat\u0131r\u0131mlar\u0131na y\u00f6n vermek ya da piyasalardaki geli\u015fmelere g\u00f6re harekete ge\u00e7mekte teredd\u00fct eden m\u00fc\u015fterilerimizi hedefleyerek FonMatik ROBO hizmetimizi hayata ge\u00e7irdik. FonMatik ROBO\u2019nun kendileri ad\u0131na uygun fon da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 belirleyip piyasalardaki g\u00fcncel geli\u015fmeleri takip ederek gerekti\u011finde fon da\u011f\u0131l\u0131m de\u011fi\u015fikli\u011fi yapmas\u0131na onay veren kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131, bu profesyonel ve pratik \u00e7\u00f6z\u00fcm sayesinde g\u00fcncel birikim ve getirileri hakk\u0131nda da d\u00fczenli olarak bilgilendiriyoruz. M\u00fc\u015fterilerimizin birikimlerini en iyi \u015fekilde de\u011ferlendirmelerini sa\u011flayarak memnuniyetlerini art\u0131rmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yoruz\u201d dedi. \u00a0 MODEL 5 YILDIR KULLANILIYOR \u0130\u015f Portf\u00f6y Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tevfik Eraslan ise konuyla ilgili olarak; \u201cFonmatik Robo, yat\u0131r\u0131m dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 alan\u0131nda bir ilki ger\u00e7ekle\u015ftirerek BES kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n fon y\u00f6neticisi olacak. \u0130\u015f Portf\u00f6y olarak 5 y\u0131ld\u0131r kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu modeli, Fonmatik Robo arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla t\u00fcm Anadolu Hayat Emeklilik m\u00fc\u015fterilerine sunuyoruz\u201d diye konu\u015ftu. Anadolu Hayat Emeklilik bireysel emeklilik kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131, internet sitesindeki online i\u015flemler b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden ya da mobil \u015fubeden giri\u015f yaparak bireysel emeklilik hesaplar\u0131ndaki birikimlerinin FonMatik Robo taraf\u0131ndan y\u00f6netilmesine onay verebilir, ak\u0131ll\u0131 fon y\u00f6netimi hizmetinden \u00fccretsiz olarak hemen faydalanmaya ba\u015flayabilirler.