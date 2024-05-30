FMH ATAĞI NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) bir otoinflamatuar hastalıktır ve genellikle Akdeniz kökenli kişilerde görülür. FMF, vücudun kendi dokularına karşı aşırı bağışıklık tepkisi vermesiyle karakterizedir.

FMH ATAĞI AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

FMF sıklıkla karın, eklem veya göğüste ağrının eşlik ettiği tekrarlayan ateşlere neden olur. Bölümler genellikle bir ila üç gün sürer ve sonra kaybolur. FMF bulaşıcı değildir. Sık atak geçiren çocuklar tamamen iyileşemeyebilir veya normal şekilde büyüyemeyebilir. Şiddetli karın ağrısı apandisit ile karıştırılabilir. Şiddetli göğüs ağrısı nefes almada zorluk yaratabilir. Genellikle ayak bileği veya diz gibi bir eklem ağrılı veya şişkindir. Şişlikler 1-2 hafta içinde düzelir. Alt ekstremitelerdeki kırmızı döküntü hastaların üçte birini etkiler. Bazı çocukların özellikle aktivite sonrasında bacaklarında kas ağrısı olur.

Nadir görülen komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (perikardit), beyin ve omurilik etrafındaki zar (menenjit), kaslar (miyozit) veya testisler (orşit) yer alır. Tanı, MEFV gen mutasyonu testinin pozitif çıkmasıyla doğrulanır.