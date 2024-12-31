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        Haberler Gündem Medya Flash Haber'in satışıyla ilgili açıklama

        Flash Haber'in satışıyla ilgili açıklama

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Kasım'da Flash Haber'in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber'i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan söz konusu değildir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:49
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        Flash Haber'in satışıyla ilgili açıklama
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        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına şöyle devam etti: "Peki ne oldu? Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu.

        Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur.

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        Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır.

        Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, '2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını' aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir.

        Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak 'hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?' sorusunu sormadan edemiyoruz.

        Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz."

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