Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPD),bir süredir araçların performansını artırdığı ve normaline göre daha çok yol almayı sağladığı belirtilen katkılı akaryakıtla ilgili önemli bir çalışma yapıyor. Çalışma olgunlaşarak, belli bir aşamaya geldi.

EPDK, akaryakıt alış-verişlerinde yaşanan, müşteri şikayetlerine de yol açan bazı tartışmalı uygulamaları da ortadan kaldıracak biçimde bir hazırlık yaptı. Milyonlarca taşıt sahibinin cebini ilgilendiren çalışmanın öne çıkan 3 başlığı şöyle:

NASIL BİR ÜRÜN: Akaryakıt dağıtım şirketleri, belli özelliklere sahip olduğunu iddia ettikleri ve bu nedenle daha pahalı sattıkları katkılı akaryakıtı oluşturmak üzere yaptıkları teknik çalışmayı ayrıntılı olarak EPDK’ya anlatacak. Bu alanda bir akreditasyonun da söz konusu olabileceği belirtiliyor. Kurum’dan, satış için gerekli onay alınacak.

BELGELERİYLE ORTAYA KOYACAK: Dağıtım şirketleri, ne tür bir işlem ya da işlem sürecinin gerçekleştirildiğini belge ve kanıtlarıyla ortaya koyacak. Basit bir kimyasal işlem sonrasında araca, performansına ya da yol çekişine hiçbir katkısı olmayan ürün “katkılı” ilan edilerek normalinden pahalıya satılamayacak.

PAHALI OLDUBİTTİSİNE SON: Fiyat panosunu incelemeyen taşıt sahiplerine, kaşla göz arasında normaline göre daha pahalı olan “katkılı” akaryakıt satılamayacak. Akaryakıt istasyonu çalışanları, istasyona giren sürücülere, katkılı ürün ve fiyatlar konusunda bilgi verecek. “Tercih” sürücüye bırakılacak.

Kaynaklar, bu düzenlemenin kısa bir süre sonra hayata geçirilmesinin beklendiğini söyledi.

5 KURUŞ FARK VAR

Türkiye’de, halen katkılı ürünler, normaline göre 5 kuruş daha pahalı. Sektör, Avrupa örneğini vererek, gerçek anlamda katkılı ürünün fiyatının daha da artırılması gerektiği görüşünü dile getiriyor.