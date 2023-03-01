2022 yılında yüzde 5,6 büyüyen Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 3.5'lik bir büyümeye imza attı. Son 10 çeyrektir yıllık bazda büyüme kaydedilse de yüzde 3,5’lik büyüme oranı pandemi sonrası en zayıf seviye oldu. Pandeminin etkilerinin en sert hissedildiği 2020 yılının 2. çeyreğindeki daralmayı dışlarsak, ekonomi 2019 yılının 3. çeyreğinden bu yana en zayıf performansı kaydetti. Büyüme ile ilgili temel veriler şimdiye kadar paylaşıldı ancak TÜİK'in yayınladığı rakamlar arasında 5 önemli gelişme göze çarptı.

VATANDAŞIN TÜKETİMİ BÜYÜMEYİ YUKARI ÇEKTİ Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı

(%) Yıllık I II III IV Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 1,9 4,4 -10,3 6,5 6,4 2021 11,4 7,5 22,2 7,9 9,6 2022(r) 5,6 7,6 7,8 4,0 3,5 Yerleşik hanehalklarının tüketimi 2020 3,2 4,9 -9,3 8,6 8,0 2021 15,3 7,6 24,2 9,4 20,5 2022(r) 19,7 20,9 22,4 20,4 16,1 Kar amacı olmayan kuruluşların tüketimi 2020 12,1 18,2 -1,8 16,6 16,6 2021 14,1 15,0 20,4 8,5 12,9 2022(r) 3,1 5,2 2,8 1,5 2,6 Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 2,5 3,5 0,0 2,1 4,1 2021 2,6 -1,8 3,1 8,0 1,4 2022(r) 5,2 4,5 1,6 4,7 9,0 Gayrisafi sabit sermaye oluşumu 2020 7,4 -0,5 -5,8 22,8 11,9 2021 7,4 12,1 21,1 -1,3 2,1 2022(r) 2,8 4,5 5,3 -0,8 2,6 Mal ve hizmet ihracatı 2020 -14,4 -0,4 -36,0 -20,9 0,8 2021 24,9 3,2 60,0 25,9 21,6 2022(r) 9,1 14,4 16,4 12,4 -3,3 (Eksi) Mal ve hizmet ithalatı 2020 6,7 20,6 -8,7 15,9 1,9 2021 2,4 -0,8 20,5 -8,7 3,1 2022(r) 7,9 2,2 5,8 11,9 10,2 Gayrisafi yurt içi hasıla, harcama yöntemiyle zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2022

1-DIŞ TİCARET AŞAĞI ÇEKTİ

Ekonomi yönetiminin temel amacı olan ihracatla büyüme stratejisine rağmen uygulanan para politikalarının dış ticaretin büyümeye katkısını rekor şekilde aşağı çektiği görüldü. Net dış talep 2020 üçüncü çeyrekten beri en kötü performansı gösterdi. Büyümeyi son çeyrekte 3,1 puan aşağı çeken net dış talebin aşağı yönlü etkisi tahminlerin ötesinde oldu. Mal ve hizmet ihracatı ile ithalatı büyümeyi sırasıyla 0,8 puan ile 2,3 puan aşağı çekti. Üçüncü çeyrekte net dış talep büyümeyi 0,7 puan yukarı çekmişti. İthalat yıllık yüzde 10,2 büyürken, ihracat yüzde 3,3 daraldı.

2-DAYANIKLI TÜKETİM SIRTLADI