Üreticilerin geliştirmek için milyarlarca dolar harcadığı fakat satış geliri olarak karşılığını henüz alamadığı elektrikli otomobil kervanına her geçen gün yeni bir model katılıyor.

Her ne kadar markalara kâr olarak geri dönmese de, 100 yıllık markalar ile geçmişi henüz 10 yılı bulmayan üreticileri aynı başlangıç çizgisinde buluşturan elektrikli otomobiller gelişimini devam ettiriyor.

Öyle ki, Tesla ile birlikte 2000'li yılların ortasında 'oyunun kurallarını değiştirmek' üzere yola çıkan Fisker, Ocean isimli bir elektrikli crossover tanıttı.

Henüz prototip olarak sergilenen otomobilin, 2020'nin başında üretime hazır hali ile otomobil severlerin karşısına çıkması bekleniyor.

Ocean'ın satış tarihi ise 2021 olarak belirlenmiş durumda.

PANELLER MENZİLİ 1600 KM'YE ÇIKARIYOR

4640 mm uzunluğa sahip otomobilde, 80 kWh gücünde bir batarya paketi bulunuyor. Otomobilin menzili ise 480 kilometre olarak açıklanıyor.

Tavanı aynı zamanda güneş paneli olarak görev yapan Fisker Ocean'ın, bu sayede güneşli havalarda 1600 kilometreye kadar menzil sunabileceği öngörülüyor.

Fisker'in güneş panelleri beklendiği gibi verimli olabilirse, elektrikli otomobillerin en büyük sorunlarından biri olan menzil sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyleyebiliriz.

Çevreci yönünün vurgulanduğı Ocean'ın, kokpitinin geri dönüştürülmüş malzemelerden oluştuğu ve lastiklerininde fabrikalardaki atık lastik malzemelerden üretildiği belirtiliyor.

2014 YILINDA ÇİNLİLERE SATILDI

Fisker'in yeniden doğuşu tanımlayabileceğimiz Ocean, bir zamanlar Karma modeli ile büyük çıkış yakalayan Fisker Automotive tarafından üretilmiyor.

Öyle ki, ABD merkezli Fisker Automotive, 2011 yılında dört kapılı elektrikli coupe modeli Karma'yı piyasaya sürerek ses getirmişti.

(Fisker Karma)

O dönem rakibi Tesla S'ten geri kalan teknolojisi ve daha düşük menzili yüzünden istediği başarıyı yakalayamayan Karma, buna rağmen kısa süre içinde 2 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

Fakat, Fisker Automotive'in bataryalarını temin ettiği A123 Systems'in iflas etmesi markanın üretimini etkilemiş ve Tesla S'ten bir yıl önce piyasa çıkan 'Karma' modeli 2014 yılına gelindiğinde üretilemez hale gelmişti.

Aynı yıl, Çinli Wanxiang Grup 149.2 milyon dolar karşılığında Fisker Automotive'i satın aldığını duyurmuştu.

2015 yılında ise şirketin yeni sahibi olan Wanxiang, Fisker'in adını markanın modeline verdiği isim olan 'Karma' olarak değiştirmiş ve yeni marka altında eski 'Karma' modelinin bir türevi olarak Revero modelini tanıtmıştı.

'LANNİSTER'DAN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIYOR

Aynı günlerde, Fisker'i Çinlilere satan şirketin kurucusu Henrik Fisker ise, Fisker Inc. isimli yeni bir şirket kurarak kaldığı yerden devam edeceğini bildirmişti.

İşte, bugün tanıtılan Ocean modeli, Fisker Inc. çatısı altında geliştiriliyor.

Yeni yolcuğunda Fisker'a, dünyaca ünlü televizyon dizisi Game Of Thrones'un Jaime Lannister karakterini canlandıran oyuncu Nikolaj Coster-Waldau da geçtiğimiz aydan bu yana eşlik ediyor.

Nikolaj Coster-Waldau'nun, 'sürdürülebilirlik' konusunda Henrik Fisker'e danışmanlık yapacağı belirtiliyor.

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, Ocean'ın geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan kabini ve güneş panellerinden oluşan tavanı gibi farklı özellikleri ile, elektrikli otomobil rekabetine yeni bir soluk getireceği anlaşılıyor.

Fakat, Dyson gibi maddi gücü yüksek şirketlerin elektrikli otomobil üretmekten vazgeçmesi, Ford'un Volkswagen ile işbirliğine, PSA'nın da FCA ile ortaklığa giderek ellerini güçlendirmesi ve büyük umutlar bağlanan ve milyarlarca dolarlık yatırım alan Çinli elektrikli otomobil girişimlerinin Batı pazarlarında boy göstermesinin gecikmesi gibi gelişmeler göz önüne alındığında, Fisker'in 'ölü doğma' riskinin de bulunduğunu söyleyelim.