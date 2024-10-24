Fırtına sonrası balık fiyatları düştü

Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düştüğü Samsun’da denizde yaşanan fırtına dolayısıyla gırgırlar mavi sulara açılmakta zorlandı. Az sayıda teknenin ava çıkması nedeniyle 3 gündür boş kalan balık tezgahları, dün itibarıyla yeniden şenlendi. Balığın bollaşması fiyatların yarı yarıya düşmesine neden olurken, vatandaşlar da balıklara yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların günlerdir balığın yolunu gözlediğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “3 günden beri havalar bozuktu. Gırgırlar ve balıkçı tekneleri limanda yatıyordu. Çok az sayıda kayık denize açıldığından balık da az çıkıyordu. Balığın az olması da fiyatları olumsuz etkiliyordu. Bu süreçte mezgidin kilosunu 200 liraya satıyorduk, bugün 100 TL’ye düştü. İstavrit 200 TL’den 150 TL’ye, barbun 200 TL’den 100 TL’ye düştü ve palamudun tanesi de 150 TL’den 140’a düştü. Palamutlar hem taze de ham de çok büyük. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Somonun kilosu da 150 TL’den satılırken çipura ve levrek de 300 TL’den alıcı buluyor. Karadeniz'deki fırtına nedeniyle 3 gündür tezgahlara yeteri kadar balık gelmiyor, vatandaşlar balığa ulaşamıyordu. Bugün de bolca balık gelince vatandaşlar ilgi gösterdi ve bir yoğunluk oluştu” dedi.

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Balık almak için sırada bekleyen vatandaşlar ise önceki güne göre fiyatı yarı yarıya düşen balıkların yaşanan bolluğa göre daha da ucuz olması gerektiğini ifade etti.