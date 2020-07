'First Cut+ Özel Ödülü' kazandı

Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' adlı filmi Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin Eastern Promises Industry Days Works in Progress Yarışması'nda 'First Cut+ Özel Ödülü'nü kazandı

Ferit Karahan, 'Okul Tıraşı' ile Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin Eastern Promises Industry Days Works in Progress Yarışması'nda 'First Cut+ Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Polonya, Litvanya, Romanya, Lüksemburg, Çekya, Sırbistan, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerin ortak yapım filmlerin katıldığı yarışma, yapımcı ve yönetmenlerin internet üzerinden yaptığı sunumlarla gerçekleşti. Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği film, yarışmadan First Cut+ Özel Ödülü ile ayrıldı.

'Okul Tıraşı', ödül kapsamında Alexis Hamaide (L'Avventura Studio),Michael Arnon ve Laurin Dietrich (WOLF Consultants) ile Boris Pugnet'den (Tiramisu) pazarlama üzerine danışmanlık almaya hak kazandı.

Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı 'Okul Tıraşı'nın kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, bölgenin yerel halkından seçildi.