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Karnabahar oldukça sağlıklı bir sebzedir. Her ne kadar pişerken çıkan kokusu sevilmese de lezzetli ve sağlıklı bir sebze olduğu asla yadsınamaz. Kan şekerini dengeleyerek, kalp sağlığını korur. Aynı zamanda kabızlıkla savaşan karnabahar enfeksiyonlara karşı da vücudu korumaya geçer. Bu kadar sağlıklı bir sebzeyi sofralarımızdan eksik etmemek gerekir. Özellikle hamilelerin dostu olan karnabaharı gebelik döneminde olan kişilerin haftada en az 1 kez yemesi gerekir. Zihnin dinlenmesine de faydalı olan karnabaharı salata şeklinde de tüketebilirsiniz.

Karnabahar kış mevsiminde yetişen oldukça bir sebzedir. Karnabaharın birçok yapılış şekli bulunur. Özellikle haşlanıp sarımsaklı yoğurtla servis edilen karnabahar çay saatlerinin ve akşam yemeklerinin sevilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Fırında karışık sebze kızartmalarında karnabahar yine sarımsaklı yoğurt ile servis edilir. Fırında kıymalı karnabahar da sevilen yemekler arasındadır. Çocukların da yemekten keyif aldığı fırında kıymalı karnabahar tarifi sağlıklı akşam yemekleri hazırlayabilirsiniz.

Fırında kıymalı karnabahar yapımı sırasında alüminyum kullanmak yemeğin püf noktasıdır. Alüminyum fırında pişen yemeğin direk sıcakla temas etmesinin önüne geçer ve sebzelerin daha yumuşak pişmesini sağlar. Fırında karnabahar yemeği çok fazla malzeme istemeyen yemeklerdendir. Yemek yapacak kişilerin kolaylıkla elde edebileceği ürünler arasında havuç, soğan, salça bulunur. Fırında yapılan karnabahar yemeğini aynı şekilde tencerede de yapabilirsiniz. Burada fırın yerine tencerede pişme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaç kişilik:6-8 kişilik

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori: 110-120 kalori

Fırında Kıymalı Karnabahar Malzemeleri

2 adet orta boy havuç

1 adet orta boy karnabahar

300-350 gram kadar kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı salça

Su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Tuz

Kıymalı Karnabahar Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle yemek tenceresine yağ koyalım ve ısıtalım.

300-350 gram arası olan kıymamız tenceremize alalım.

Kıymayı tencerede suyunu salıp çekene kadar pişirelim.

Kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayalım.

Suyunu çeken kıymaya doğradığımız soğanları ekleyelim ve kavuralım.

Soğanın kavrulmasının ardından salça, tuz ve baharatları teker teker ekleyelim.

5 dakika kavuralım.

2 adet orta boy havucu yıkayalım ve ardından soyalım. Havuçlarımızı jülyen şeklinde doğrayalım.

Karnabaharı güzelce yıkayalım ve çiçeklerini ayıralım.

Ayıklanan karnabahar çiçekleri ve jülyen doğranmış havuçlar tencereye eklenir. Ara ara karıştırarak 5-6 dakika kavurulalım.

Borcam veya fırın kabına tenceredeki karışımı dökelim.

Fırın kabına döktüğümüz karışımın üzerine 1 su bardağı sıcak suyu gezdirelim.

Fırın kabınızın üzerini kapatmamız gerekir. Burada alüminyum folyo ile kabımızın üzerini güzelce kapatalım.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Ve 200 derecede karnabaharlar yumuşayana kadar yemeğimizi pişirelim.

Yemeğimizin üzerinden alüminyum folyoyu alalım. Yemeğimizi 10 dakika daha fırında pişirelim.

10 dakika sonra yemeğimiz pişmiş demektir.

Dilerseniz yanına sarımsaklı yoğurt hazırlayarak servis edebilirsiniz. Diğer bir servis önerisi ise; üzerine ince kıyılmış maydanoz doğrayarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos