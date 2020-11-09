Biz tarifimizde tuzlu kraker kullandık ama evde tuzlu kraker yoksa, onun yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ekmek içi tercih edecekseniz farklı olarak tuz da eklemeniz gerekecektir.

Fırında Çıtır Tavuk Malzemeler

1 kilo kemiksiz tavuk budu

4 yemek kaşığı süt

1 paket tuzlu kraker

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kadar pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kadar tereyağı

Fırında Çıtır Tavuk Yapılışı

Tavuk but larımızı yıkıyoruz ve suyunu tamamen süzdürüyoruz.

larımızı yıkıyoruz ve suyunu tamamen süzdürüyoruz. Bir kâsenin içerisine yumurtamızı ve sütümüzü alıp, çırpıyoruz.

Tuzlu krakerlerimizi bir kaba alıp, ufalıyoruz.

Ufaladığımız krakerlerimizin üzerine baharatlarımızı ekleyip, harmanlıyoruz.

Tavuk larımızı pişireceğimiz tepsimizi yağlıyoruz ve tavuk but larımızı önce yumurtalı karışımıza ardından da ufaladığımız krakerlere batırıp, tepsimize alıyoruz.

larımızı pişireceğimiz tepsimizi yağlıyoruz ve larımızı önce yumurtalı karışımıza ardından da ufaladığımız krakerlere batırıp, tepsimize alıyoruz. Bütün tavuklarımızı aynı şekilde hazırlayıp, tepsimize diziyoruz.

Bütün tavuk parçaları mızın üzerine bir parça tereyağı koyup, fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz.

mızın üzerine bir parça tereyağı koyup, fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz. Fırın ımız ısındığında tavuk larımızı yerleştirip, 60 dakika civarında pişiriyoruz.

ımız ısındığında larımızı yerleştirip, 60 dakika civarında pişiriyoruz. Fırında çıtır tavuk tarifimiz piştikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.