Fırın kullanmaya gerek yok! İşte tavada kolayca hazırlayabileceğiniz patatesli kaşarlı ekmek tarifi

Patates ve kaşar peyniri, hamur işlerinde sıkça tercih edilen ve birbirleriyle harika uyum sağlayan iki temel malzemedir. Klasik lezzetleri birleştiren bir yiyecek olmasına rağmen puf puf dokusuyla fark yaratan bu gözleme benzeri ekmek, neredeyse herkesin favorisi olmaya aday. İşte, kahvaltılarınızda ya da çay saatlerinizde keyifle tüketebileceğiniz tavada patatesli kaşarlı ekmeğin adım adım yapılışı...