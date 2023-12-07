Fire Flux M5 Dünya Şampiyonası'nda

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Fire Flux, 2 Aralık Cumartesi günü Malezya temsilcisi SMG ile karşı karşıya geldi ve 2 maçını da kazanarak, BLCK ile birlikte grup liderliğine yükseldi. Fire Flux'ın yer aldığı gruptaki diğer rakipler: SMG (Malezya) RRQ (Brezilya) BLCK (Filipinler)

Ayrıca, Fire Flux, 5 Aralık Salı günü TSİ 11.00’de Brezilya temsilcisi RRQ ile, 7 Aralık Perşembe günü TSİ 15.00’de ise Filipin temsilcisi BLCK ile karşılaşacak.

M3 MLBB Turnuvası Singapur'da düzenlenmiş ve turnuvanın şampiyonu olan BLCK, özellikle dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Fire Flux, özellikle RRQ maçlarına odaklanarak zafer peşinde koşacak. Bu galibiyetle birlikte, Fire Flux ekibi grup aşamasından çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

REKLAM Turnuvanın favorilerinden biri olan BLCK'ya karşı alınacak bir galibiyet ise son derece önemli olacak. Geçmişte Türk temsilcileriyle 3 kez karşılaşmış rakibimizi bu sefer alt ederek üstünlük sağlamak, çok önemli olacak. M5 Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası finali ise 17 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Turnuva aşağıdaki kanallardan izlenebilecek: www.youtube.com/@mobilelegendstr/ https://www.instagram.com/mobilelegendsgamestr/