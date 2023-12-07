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        Haberler Spor Diğer Fire Flux M5 Dünya Şampiyonası'nda - Diğer Haberleri

        Fire Flux M5 Dünya Şampiyonası'nda

        Filipinler'de düzenlenen M5 Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası'nda büyük bir heyecan yaşanıyor! Grup aşaması başladı ve geçtiğimiz sezonun M4 Dünya Şampiyonu olan Filipin temsilcaisi ECHO'nun turnuvaya katılamamasından sonra herkesin gözü yeni sürprizlere yöneldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:50
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        Fire Flux M5 Dünya Şampiyonası'nda
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        Fire Flux, 2 Aralık Cumartesi günü Malezya temsilcisi SMG ile karşı karşıya geldi ve 2 maçını da kazanarak, BLCK ile birlikte grup liderliğine yükseldi. Fire Flux'ın yer aldığı gruptaki diğer rakipler: SMG (Malezya) RRQ (Brezilya) BLCK (Filipinler)

        Ayrıca, Fire Flux, 5 Aralık Salı günü TSİ 11.00’de Brezilya temsilcisi RRQ ile, 7 Aralık Perşembe günü TSİ 15.00’de ise Filipin temsilcisi BLCK ile karşılaşacak.

        M3 MLBB Turnuvası Singapur'da düzenlenmiş ve turnuvanın şampiyonu olan BLCK, özellikle dikkat çeken bir performansa imza atmıştı. Fire Flux, özellikle RRQ maçlarına odaklanarak zafer peşinde koşacak. Bu galibiyetle birlikte, Fire Flux ekibi grup aşamasından çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

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        Turnuvanın favorilerinden biri olan BLCK'ya karşı alınacak bir galibiyet ise son derece önemli olacak. Geçmişte Türk temsilcileriyle 3 kez karşılaşmış rakibimizi bu sefer alt ederek üstünlük sağlamak, çok önemli olacak.

        M5 Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası finali ise 17 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

        Turnuva aşağıdaki kanallardan izlenebilecek:

        www.youtube.com/@mobilelegendstr/

        https://www.instagram.com/mobilelegendsgamestr/

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