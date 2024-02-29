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        Haberler Magazin Fırat Tanış'tan İklim Tamkan'ın iddialarına yanıt

        Fırat Tanış'tan İklim Tamkan'ın iddialarına yanıt

        Fırat Tanış, eski sevgilisi piyanist İklim Tamkan'ın şiddet ve tehdit suçlamalarına cevap verdi; "Yargı, haklılığımı ortaya çıkaracak"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:48
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        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
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        Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Fırat Tanış'ın kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini iddiasında bulundu. Tamkan, Tanış ile beraberliğini sonlandırdıktan sonra ünlü oyuncunun kendisini, ailesini ve yakınlarını 'ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına soktuğunu' söyledi.

        Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden şunları söyledi:

        Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

        Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

        Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

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        Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

        İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

        Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

        Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

        Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

        İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

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        Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

        Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir.

        Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

        Çünkü hiç korkmuyorum.

        Kamuoyuna saygıyla,

        İklim Tamkan

        "HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKACAKTIR"

        İklim Tamkan'ın bu iddialarının ardından Fırat Tanış suskunluğunu bozdu.

        Ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı: Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dâhil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

        Ancak bilinmesini isterim ki; sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır.

        Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum.

        Kamuoyuna saygılarımla;

        Nuri Fırat Tanış

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        #İklim Tamkan
        #fırat tanış

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