İtalya Serie A'da Napoli, Fiorentina deplasmanına konuk oluyor. Oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlübiyeti olan Napoli, 41 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Fiorentina, 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Fiorentina- Napoli maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...