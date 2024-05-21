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        Haberler Dünya Finlandiya'dan AB'ye 'sığınmacı' çağrısı: Ortak bir çözüm bulunmalı

        Finlandiya'dan AB'ye 'sığınmacı' çağrısı: Ortak bir çözüm bulunmalı

        Sınır görevlilerinin yetkilerini artırmaya hazırlanan Finlandiya, Rusya'dan ülkesine sığınmacı akışını durdurmak için Avrupa Birliği'ne 'ortak bir çözüm bulma' çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:07
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        Finlandiya'dan AB'ye 'sığınmacı' çağrısı
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        Finlandiya, Rusya'dan Finlandiya'ya geçerli seyahat belgeleri olmadan yaşanan sığınmacı akışından şikayetçi.

        Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan Finlandiya'ya gerçekleşen düzensiz göçün engellenmesi için ortak bir çözüm bulması gerektiği çağrısında bulundu.

        Finlandiya İçişleri Bakanı da, sınırlarında daha kötü senaryoların yaşanması ihtimaline yönelik hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bakan, "Hükümetimiz insan hakları, uluslararası taahhütlerimiz ve mevzuatlar arasında bazı uyuşmazlıklar olduğunun farkında" açıklamasını yaptı.

        Finlandiya önümüzdeki hafta sınır görevlilerinin Rusya'dan giriş yapmaya çalışan sığınmacıları engellemesine izin veren bir yasa teklifinde bulunacak.

        Sınır Muhafızları verilerine göre, Finlandiya'nın kara geçişlerini kapatmasından bu yana bu yıl 40'tan az göçmen kaçak yollarla ülkeye giriş sağlarken, geçen yıl yaklaşık 1300 sığınmacı giriş yaptı.

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        #finlandiya
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