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        Haberler Yaşam Finlandiya'da Kuzey Işıkları büyüledi

        Finlandiya'da Kuzey Işıkları büyüledi

        Finlandiya'nın kuzey kutup dairesindeki Lappi bölgesinde Kuzey Işıkları olarak adlandırılan doğa olayı büyüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:38
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          Finlandiya'nın kuzey kutup dairesindeki Lappi bölgesinde Kuzey Işıkları olarak adlandırılan doğa olayı gözlemlendi.

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          Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, eylül ayından nisanın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.

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          Finlandiya'nın kuzeyindeki Lappi bölgesi, Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunuyor.

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          Yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturuyor.

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