Finlandiya'da Kuzey Işıkları büyüledi
Finlandiya'nın kuzey kutup dairesindeki Lappi bölgesinde Kuzey Işıkları olarak adlandırılan doğa olayı büyüledi
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Finlandiya'nın kuzey kutup dairesindeki Lappi bölgesinde Kuzey Işıkları olarak adlandırılan doğa olayı gözlemlendi.
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), kuzey kutup bölgesinde yer alan ülkelerde, eylül ayından nisanın ilk haftalarına kadar karanlık gecelerde gözlemlenebiliyor.
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Finlandiya'nın kuzeyindeki Lappi bölgesi, Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerler arasında bulunuyor.
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Yeşil ve mor renklere bürünen auroralar, güzel görüntüler oluşturuyor.
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