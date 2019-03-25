25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçmiş yıllarda özellikle don olayı gibi etkenlerle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, TARSİM yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor. Türkiye genelinde bu yıl 40 bin civarında üretici, fındığını güvence altına aldı.
TARSİM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2019 yılında 80 bin civarında fındık poliçesi düzenlendi.
Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında fındık; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve don (isteğe bağlı) risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı teminat kapsamında yer alıyor.
Fındık ocakları dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı ve taşıt çarpması risklerine karşı, ocakların üzerinde bulunan dolu ağı ve örtü sistemleri ise dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı güvence altında bulunuyor.
Fındık için üreticinin ödeyeceği don priminin yüzde 66,7'si, dolu için ise yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor.
Üretici tarafından ödenecek primin yüzde 15'i peşin alınırken, kalan prim tutarı en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil ediliyor. Ayrıca hasarsızlık, peşin ödeme, risk önleyici ve azaltıcı önlemler ile kadın çiftçi ve genç çiftçi indirimleri ile üreticilere çeşitli kolaylıklar da sağlanıyor.
BİR DEKAR ALAN İÇİN 15 LİRA PRİM
Fındıkta üreticinin dolu paketi tarifesinde 1 dekar alan için ödeyeceği prim tutarı 15 lirayken, dolu paketinde yer alan risklere ek olarak isteğe bağlı don riskinin de alınmak istenmesi halinde ödenecek prim tutarı 55 lirayı buluyor.
Ortalama olan bu tutarlar, çeşitli faktörlere bağlı değişiklik gösterebiliyor.
"RİSKLERİN ÖNÜNDE TARSİM SİGORTASI İLE GEÇİLEBİLİR"
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçmiş yıllarda iklim değişiklerinden dolayı ciddi manada sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Hava sıcaklıklarındaki değişim karşısında üreticinin yapacak bir şeyi olmadığını ifade eden Karan, "Fındıktaki risklerin önüne TARSİM sigortası ile geçilebilir. Bir don afeti olduğunda üreticinin bir yıllık emeği tamamen boşa gidiyor, o yıl hiçbir geliri olmuyor. Bu durumun sigorta ile bir nebze önüne geçebilir." dedi.
Karan, fındıkta her yıl hasar olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hasar olsa da olmasa da kesinlikle üreticilerin bunu (sigorta) her yıl alışkanlık haline getirip süreklilik arz ettirmesi gerekiyor. Bir don afeti veya fırtına olduğunda üreticinin bir yıllık emeği boşa gitmiş oluyor, ekonomik kaybı oluyor. Üretici, çocuğunun düğününü, okul eksikliklerini hep fındıkla hallediyor. Kayıp yaşamamak için sigortanın dikkate alınması gerekiyor."
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