Fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı

Düzce'de fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldıztepe köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu narkotik köpeğiyle fındık bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, 262 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkisi ekiplerce imha edildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.