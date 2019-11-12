Mastercard, banka ve ödemeler sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere yönelik verdiği desteği, İngilizce “ivme katmak” anlamına gelen “Accelerate” programı ile tek bir çatı altında topladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Mastercard Fintech Express, Mastercard Engage, Mastercard Start Path ve Mastercard Developers programlarına ek olarak Mastercard Accelerate ile girişimler Mastercard’ın ekosistemine, müşterilerine ve inovasyonlarına ulaşabilecekler.

Program ile katılımcıların, Mastercard’ın teknolojisini entegre edebildiği, siber güvenlik hizmetlerinden yararlanabildiği, yeni müşteriler edinebildiği ve yeni pazarlara ulaşabildiği belirtildi.