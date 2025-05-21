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        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta geriledi - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta geriledi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mayısta geçen aya göre 9,2 puan azalarak 168,5 seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:39
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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi mayısta geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE mayısta geçen aya göre 9,2 puan azalarak 168,5 seviyesinde gerçekleşti.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son 3 aydaki iş durumu ile son 3 aydaki hizmetlere olan talep olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

        Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlendi.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

        2025 yılı mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 10,4 ve 7,6 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 8,8 puanlık artış olduğu tespit edildi.

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