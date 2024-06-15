Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

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21. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 20-30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. “Kadınların Sineması”, “Parola: Barış”, “Yerel Siyaset Yerinden Sinema”, “Feminist Bellek”, “Hak Odaklı Sinema” bölümlerinde filmler, forumlar, atölyeler ve film sonrası söyleşilere ev sahipliği yapacak olan festival, “Sektör Buluşmaları” bölümünde ise bu yıl film eleştirmenlerini ağırlayacak.

Festival, açılışını Filistin’de devam eden savaşı kadrajına alarak yapacak. Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak linkle sinemaseverler açılış filmi Filistin’i İşlemek’i açık seansta hep birlikte izlemeye davet edilecek.

“Feminist Bellek” bölümünde Kim Mihri ve Retroterapi filmleriyle hafızaları tazelemeye hazırlanan 21. Filmmor, Türkiye’de “sinemanın kadınları”ndan “kadınların sineması”na varılmasını mümkün kılan yönetmenlerden Bilge Olgaç’ı 30. ölüm yıldönümü vesilesiyle Kaşık Düşmanı filmiyle anacak. .png Tüm gösterim ve etkinliklerin bu yıl da ücretsiz olacağı festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından geniş bir seçki İBB Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi ve İBB Mahalle Evleri’nde sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlere forum, atölye ve film sonrası söyleşileri eşlik edecek.