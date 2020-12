Filmin ruhunu yansıtıyor 0:00 / 0:00

Peter Jackson, 'The Beatles: Get Back' adlı belgeseli için yararlandığı, The Beatles'ın daha önce görülmemiş 56 saatlik kayıtlarından 'Fragman ya da bölüm değil sadece filmin ruhunu yansıtan montaj' olarak nitelediği özel bir video yayınladı

Peter Jackson, üzerinde çalıştığı The Beatles belgeseline kaynaklık eden 56 saatlik daha önce görülmemiş kayıtlardan, filmin ruhunu yansıtacağını düşündüğü özel bir kolaj paylaştı.

Michael Lindsay-Hogg'un 1969'da The Beatles'ın yeni albüm çalışmalarını kayıt altına alarak ortaya çıkarttığı Let It Be belgeseli, akıllarda grubun dağılışını simgeleyen bir şey olarak kalmıştı. The Beatles üyeleri de filmi çektikleri dönemde grubun dağılmasına dair bir kararları olmadığını, filmdeki negatif atmosfer kadar neşeli günleri olduğunu fakat filmin bunu yansıtmadığını birçok kez dile getirmişlerdi. Let It Be için çekilen 56 saatlik kayıtları restore ederek yeni bir film kurgulayacak olan Peter Jackson da yayınladığı özel videoyla The Beatles üyelerinin bu hissiyatını destekliyor gibi gözüküyor. Zira beş dakikalık videoda Get Back şarkısı eşliğinde The Beatles üyelerinin eğlenceli kayıt süreçlerinden bölümler yer alıyor.