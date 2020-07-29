Film kısa imece listesi uzun

Zeynep Dilan Süren'in üniversitede bitirme tezi konusuyken, sinemacıların ve ünlü oyuncuların destek olması ve düzenlenen maddi destek kampanyasıyla profesyonel film olarak çekilen 'Büyük İstanbul Depresyonu', 'Kısa Film' kategorisinde yarışmaya da katıldığı İstanbul Film Festivali'nin son gösterim gününde izleyicilere sunuldu.
Sabancı Müzesi'nde geçtiğimiz gerçekleştirilen gösterime tüm oyuncu ve yönetmen ekibi katıldı.
Nazlı Bulum, yapımcılığını üstlendiği ve Kübra Balcan ile başrolü paylaştığı 'Büyük İstanbul Depresyonu'nun çekilmesi için sinema çevresini harekete geçirdi. Alican Yücesoy'dan Hazar Ergüçlü, Özge Özder ve Bartu Küçükçağlayan'a kadar bir çok ünlü sanatçının maddi ve manevi olarak destek olduğu film, internette başlatılan bir kitlesel fonlama kampanyası ile de bağış toplayarak çekimini tamamladı.
Nazlı Bulum,'un ''Dilan Süren'in bitirme tezi projesiydi, senaryoyu çok beğendiğim için profesyonel yapıma ikna ettim. Tüm üniversite öğrencilerinin kendilerini bulacağı bir film olduğuna inanıyorum'' yorumunu yaptığı 'Büyük İstanbul Depresyonu', festival yolculuğuna yurt içinde ve dışında devam edecek.
Nazlı Bulum
'Büyük İstanbul Depresyonu', iki üniversite öğrencisinin İstanbul'da zor koşullarda okurken yaşadıkları gelecek kaygısını konu alıyor.
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