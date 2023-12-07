Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için aday adayı oldu
Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı
- 1
'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusunu sürdürüyor.
- 2
Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de belediye başkanlığı için kolları sıvadı.
- 3
Filiz Taçbaş, İzmir Foça Belediyesi için aday adayı olduğunu duyurdu. Milletvekilliği aday adaylığı çin 30 bin TL ödeyen Taçbaş, belediye başkanlığı aday adaylığı için de 10 bin TL ödedi.
-
- 4
MEHMET ESEN DE ADALAR İÇİN ADAY
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklamıştı.