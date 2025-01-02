Filiz Akın'dan, Sönmez Köksal'a: 33 yıldır sevgiyle
Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu; "İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi"
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Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu.
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Filiz Akın, eşiyle çektirdiği bazı fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.
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Oyuncu yaptığı o paylaşıma şu notu düştü; "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgiyle olmaya çalışan bir evliliğe; eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi. Teşekkürler..."
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Meslektaşı Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ın bu paylaşımına; "Bu mutluluğa şahit olmak paha biçilmezdi. Nice mutlu ve sağlıklı yıllara..." şeklinde bir yorum yaptı.
Fotoğraflar: Instagram