Filiz Akın'dan, Sönmez Köksal'a: 33 yıldır sevgiyle

Oyuncu yaptığı o paylaşıma şu notu düştü; "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgiyle olmaya çalışan bir evliliğe; eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi. Teşekkürler..."