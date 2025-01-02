Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Filiz Akın'dan, Sönmez Köksal'a: 33 yıldır sevgiyle - Magazin haberleri

        Filiz Akın'dan, Sönmez Köksal'a: 33 yıldır sevgiyle

        Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu; "İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 08:23 Güncelleme: 02.01.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Filiz Akın, eşi Sönmez Köksal ile romantik bir paylaşımda bulundu.

        • 2

          Filiz Akın, eşiyle çektirdiği bazı fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.

        • 3

          Oyuncu yaptığı o paylaşıma şu notu düştü; "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgiyle olmaya çalışan bir evliliğe; eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye edildi. Teşekkürler..."

        • 4

          Meslektaşı Ayşegül Aldinç, Filiz Akın'ın bu paylaşımına; "Bu mutluluğa şahit olmak paha biçilmezdi. Nice mutlu ve sağlıklı yıllara..." şeklinde bir yorum yaptı.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Karadağ'da silahlı saldırı: 10 ölü
        Karadağ'da silahlı saldırı: 10 ölü
        Çay ocağına el bombası atıldı
        Çay ocağına el bombası atıldı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Habertürk Anasayfa